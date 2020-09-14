COVID-19: на Кіровоградщині закрили садочок та ще одну школу перевели на дистанційне навчання

Через виявлений коронавірус серед дітей в Аджамці Кропивницького району школу перевели на дистанційне навчання та дитячий садок закрили, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

За результатами дослідження захворювання на коронавірусну інфекцію виявили в родини з Аджамки — у двох дорослих та трьох дітей.

Двоє інфікованих дітей — школярі Аджамської школи. Найменша дитина в родині відвідувала садочок.

Відтак залишатися вдома мають 70 працівників школи й дитсадка, а також 427 дітей.

Тим часом фахівці лабораторного центру проводять комплекс протиепідемічних заходів і визначають коло контактних осіб.

Зазначимо, що до 18 вересня на дистанційне навчання перевели також і Бережинську школу, учень якої захворів на COVID-19.