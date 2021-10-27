Добова статистика: майже 33% ПЛР-тестів виявилися позитивними (Олександрійська громада)

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 26 жовтня було зроблено 126 ПЛР-тестів та виявлено 26 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 27 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 231 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 46 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 1, зі Знам’янської – 8, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 7, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 6; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 185 хворих, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 27 жовтня хворих на пневмонію – 312 осіб, в тому числі 14 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 дітей, з них 14 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 73 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. У районній міській лікарні – 46 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 179 хворих.