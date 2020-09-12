Думка голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева відносно виборів та діючої влади Олександрії

Вчора, 11 вересня, на телеканалі «Вітер» у ток-шоу «Просто – не просто» говорили про місцеві вибори 2020, вплив на виборчий процес, політичні війни та ймовірні фальсифікації. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «CBN».

В ході дискусій та розмов діючий голова Приютівської громади Андрій Коломійцев прокоментував сварку, що сталася під час виборчої комісії в місті Олександрії та висловив свої думки щодо проведення майбутніх виборів, призначених на 25 жовтня цього року.

За словами очільника Приютівської об’єднаної територіальної громади, під час виборчого процесу можуть бути спроби контролю та впливу на виборців, ймовірний прямий та непрямий підкуп виборців, доречі, з яким Андрій Коломійцев безпосередньо зіткнувся під час передвиборчої боротьби у 2018 році, коли балотувався на посаду голови ОТГ.

Коментуючи бійку, Андрій Олександрович зазначив, що міська влада Олександрії намагається впливати на роботу виборчої комісії, а правоохоронні органи займають позицію безвпливових недіючих спостерігачів.

«Відповідно до законодавства органи місцевого самоврядування або місцева влада має створити умови, при яких на дії або на роботу територіальної виборчої комісії не було жодного впливу чи тиску. В той же самий час ми спостерігаємо за тим, що місцева влада не те що не створює такі умови, а намагається всіляко впливати на роботу комісії. Більше того, це ж не перший раз, коли керманич міста Олександрія тим чи іншим чином намагається вплинути на прийняття рішення, які приймає територіальна комісія і, на жаль, були випадки зіми звернення до правоохоронних органів. Якби закон жорстко виконувався, і якби правоохоронна система жорстко контролювала виконання закону, то, думаю, таких випадків би не було».