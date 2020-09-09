Керівника одного з держпідприємств Кіровоградщини підозрюють у несплаті 14 млн грн податків

За даними слідства, директор одного з державного підприємства Кіровоградської області, користуючись впродовж 2017-2019 років для здійснення своєї господарської діяльності земельними ділянками площею понад 4,9 тис га, не подав до контролюючого органу податкових декларацій з плати за землю, повідомляє «Голос Громади».

Так, за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області співробітниками податкової міліції області керівнику, який умисно ухилився від сплати податків на загальну суму понад 14 млн грн повідомлено про підозру (ч.3 ст. 212 КК України).