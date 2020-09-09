У Приютівській ОТГ започаткували спеціальну щорічну премію в сумі 20 000 грн

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Дане рішення прийняли вчора, 08 вересня, під час чергового засідання виконавчого комітету Приютівської селищної ради, повідомляє «Голос Громади».
Право на отримання премії в сумі 20 000 гривень мають учні, та вчителі, які на момент подачі документів досягли 14-ти років навчаються/працюють в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти громади.

Спеціальна премія Приютівського селищного голови призначається з метою підтримки кращих талановитих учнів шкіл та вчителів громади, які успішно навчаються, працюють, і стали протягом останніх двох років переможцями або лауреатами не менше, ніж трьох конкурсів, олімпіад ІІІ-ІV рівнів, фестивалів-конкурсів, тощо, які проводилися на міжнародному, всеукраїнському або обласному рівнях.

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Урочисте вручення диплому та грошової винагороди проводитиметься щорічно, напередодні святкування річниці народження видатного педагога, письменника, корифея української освіти — Василя Олександровича Сухомлинського.

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