Найвисокооплачуваніші вакансії Олександрійщини початку липня

1

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на пачаток липня 2021 року становить 1655 одиниць.

До посад, у яких роботодавці Кіровоградщини зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

  1. головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  2. лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  3. машиніст автогрейдера – 17 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  4. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 16 200 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  5. лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
  6. водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  7. лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  8. головний інженер – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
  9. інженер-конструктор – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  10. лікар-анестезіолог – 15 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
  11. машиніст навантажувальної машини – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
  12. менеджер (управитель) із збуту – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  13. начальник планово-економічного відділу – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  14. обвалювальник м’яса – 15 000 грн + забезпечення харчуванням (1 вакансія; Кропивницький район);
  15. оператор із штучного осіменіння тварин та птиці – 15 000 грн (1 вакансія; Знам’янський район).
  16. сестра медична-анестезист (брат медичний-анастезист) – 11 650 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  17. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн (1 вакансія; Знам’янський район);
  18. інженер-технолог – 10 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  19. слюсар із складання металевих конструкцій – 10 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  20. свинар – 10 000 грн (6 вакансій; Знам’янський район).
Читайте також:  Ситуація з коронавірусом в Олександрії наступна

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ