Найвисокооплачуваніші вакансії Олександрійщини початку липня

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на пачаток липня 2021 року становить 1655 одиниць.

До посад, у яких роботодавці Кіровоградщини зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія; Кропивницький район); машиніст автогрейдера – 17 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 16 200 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія; Устинівський район); водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія; Кропивницький район); головний інженер – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район); інженер-конструктор – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-анестезіолог – 15 000 грн (1 вакансія; Устинівський район); машиніст навантажувальної машини – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район); менеджер (управитель) із збуту – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); начальник планово-економічного відділу – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); обвалювальник м’яса – 15 000 грн + забезпечення харчуванням (1 вакансія; Кропивницький район); оператор із штучного осіменіння тварин та птиці – 15 000 грн (1 вакансія; Знам’янський район). сестра медична-анестезист (брат медичний-анастезист) – 11 650 грн (1 вакансія; Кропивницький район); електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн (1 вакансія; Знам’янський район); інженер-технолог – 10 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); слюсар із складання металевих конструкцій – 10 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); свинар – 10 000 грн (6 вакансій; Знам’янський район).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.