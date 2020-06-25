Перша цьогорічна хвиля «втікачів» від «Теплокомуненерго»

Понад півтисячі чергових «відмовників» від послуг КП «Теплокомуненерго» звернулися до міської влади за дозволом на відключення від централізованого теплопостачання, повідомляє «Голос Громади».

Ні мало, ні багато – 550 таких заяв розглянув виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні 25 червня. 500 заяв щодо дозволу на відключення від тепломереж виконком задовольнив (зобов’язавши при цьому заявників виконати ряд передбачених чинними державними нормативними документами вимог). Інші 50 заявників-власників квартир мають борги за спожите тепло, тому вони отримали відмову від міської влади на отримання дозволу на відключення до повних погашень заборгованостей.

Як відомо, дозволи на відключення від тепломереж згідно з державним законодавством видаються і чинні протягом поточного літнього періоду. На нинішньому виконкомі це була тільки перша «хвиля втікачів», після якої КП ТКЕ вже недорахується понад 500 своїх абонентів…