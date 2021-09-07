Про особливості заповнення трудового договору з фізичною особою-підприємцем

У раніше розміщених наших матеріалах йшлося про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу. Відповідний наказ, яким затверджені ці форми, набрав чинності 16.07.2021р. Хочемо нагадати також, що свого часу Кодекс законів про працю України було доповнено статтею 24-1, яка регулювала питання реєстрації в державній службі зайнятості трудових договорів, укладених між найманим працівником і фізичною особою. Під фізичною особою маються на увазі як фізичні особи-підприємці, які провадять господарську діяльність і застосовують найману працю, так і громадяни – фізичні особи, які застосовують працю особистих водіїв, кухарів, прибиральниць. З 01.01.2015 р. відповідна норма скасована, але діє положення вказаного Кодексу, яке визначає, що трудовий договір з фізичною особою має бути укладений обов’язково в письмовій формі.

В рамках раніше чинної системи реєстрації трудових договорів серед іншого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 було затверджено Форму трудового договору між працівником і фізичною особою. Наказ є чинним, і форма договору може використовуватись при належному оформленні трудових відносин. При цьому бажано виключити з неї пункти, які стосуються реєстрації договору в державній службі зайнятості.

Ознайомитись із вказаною формою можливо на вебсторінці Верховної Ради України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01#Text