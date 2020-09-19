Ще один мешканець Олександрії захворів на коронавірус

Минулої доби в лабораторному центрі на коронавірус обстежили дві сотні мешканців Кіровоградської області, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Згідно з результатами ПЛР-діагностики, захворіли на COVID-19 шестеро людей: троє жителів м. Кропивницький, двоє мешканців з Кропивницького району(с. Аджамка) та один житель м. Олександрія.

Одужали від коронавірусної інфекції п’ятеро мешканців обласного центру (четверо з Кропивницького району та один житель м. Кропивницький).