У Приютівській громаді добігає кінця ремонт дороги загального значення «Ясинуватка-Березiвка»

У селі Протопопівка Приютівської ОТГ на ділянці автошляху загального значення С121630 «Ясинуватка-Березiвка» ремонті роботи на стадії завершення, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської громади.

Наразі механізованим способом здійснюють планування ґрунту та укріплюють узбіччя щебенево-піщаною сумішшю з додаванням відходів від фрезерування.

Роботи виконувались на двох ділянках цієї дороги, зокрема на ділянці шляху, що йде до села Березівка від автомобільної дороги Т-1215 (Глинськ-Олександрія-Петрово).