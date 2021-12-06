В 17 км від Олександрії перекинулася цистерна з газом

На дорозі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, на в`їзді у с.Куколівка, з мосту злетіла фура, повідомляє “Голос Громади”.

Через перекритий міст на ремонт водій цистерни не встиг зреагувати й вчасно звернути вправо на дорогу тимчасового об`їзду… й “нирнув” вниз.

Аварія сталася у неділю, 5 грудня. Цистерна була наповнена аміаком. Витоку газу не сталося.

Рятувальники та спеціалісти перекачали небезпечну речовину з бочки в іншу цистерну.

Джерело: “Х.Алекс”.