В Олександрії виявили підпільне масштабне виробництво горілки «Пшеничної»

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Нещодавно накрили підприємство, яке виготовляло та збувало алкогольні напої марки «Горілка «Олександрія Пшенична» з підробленими акцизними марками, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Моя Олександрія».

Під час обшуку на підприємстві виявили та вилучили 3743 літри етилового спирту на суму понад 1 мільйона гривень.

Обшук проходив на основі постанови слідчого судді та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

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