В Олександрії виявили підпільне масштабне виробництво горілки «Пшеничної»

Нещодавно накрили підприємство, яке виготовляло та збувало алкогольні напої марки «Горілка «Олександрія Пшенична» з підробленими акцизними марками, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Моя Олександрія».

Під час обшуку на підприємстві виявили та вилучили 3743 літри етилового спирту на суму понад 1 мільйона гривень.

Обшук проходив на основі постанови слідчого судді та під процесуальним керівництвом прокуратури області.