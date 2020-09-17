На Кіровоградщині очікується різке похолодання та перші заморозки

У Кіровоградську область йдуть морози, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології.

Внаслідок вторгнення арктичного повітря на територію Кіровоградської області 18–20 вересня очікується різке зниження температури повітря: вдень 14-19°, а вночі з 19 вересня 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Зміна погодних умов обумовить певні незручності для населення та сільського господарства області (І рівень небезпечності, жовтий).