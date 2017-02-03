Чи стануть доступними для олександрійців “дешеві ліки” за урядовою програмою?

Запланована Урядом та МОЗ України реалізація програми «Доступні ліки» наразі відтермінована до 1 квітня 2017 року. Зазначена програма передбачає державне регулювання цін та відшкодування вартості ліків, за якою пріоритетними напрямками визначено серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальна астма.

Так для забезпечення доступності ліків в Україні планується встановити максимальну референтну ціну виробника лікарського засобу по 21 діючій речовині, що дозволить частково знизити вартість ліків, привівши їх до рівня цін Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, Латвії (саме ці країни були визначені як референтні для України). Про це повідомляє сайт МОЗ України.

Кореспонденти Голосу Громади поспілкувалися з цього приводу з олександрійськими представниками фармацевтичної індустрії та дізналися наскільки реальним стане для олександрійців запровадження такої програми.

Як повідомили нам фармацевти поширених в Олександрії аптек, наразі ще не відомо, чи дійсно з 1 квітня в місті подешевшають ліки. Відтермінування відбулося через те, що аптеки все ще не розпродали ті препарати, які закупилися раніше. Різниця ж між реальною ціною та тією, яка буде встановлена Кабміном, повинна відшкодовуватися державою, а для цього поки що не відпрацьована ефективна процедура. Крім цього, кореспондентам Голосу Громади стало відомо, що зі складів вже зникли певні зарубіжні препарати, зокрема гіпотензивні (такі як “Берліприл”) та цукродіабетичні. Але панікувати не варто, адже в продажу є аналогічні і дешевші препарати українського виробництва.