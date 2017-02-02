Сьогодні, 2 лютого 2017 року в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості відбулася ІІ-га сесія Молодіжного парламенту м. Олександрія. Вже о 10:00 близько 40 молодих депутатів привітав з початком сесії керівник міського осередку Єгор Ющик, а після цього для учасників провели комунікативний тренінг, спрямований на формування впевненості в собі та ораторського мистецтва. Серед цікавих ігор були такі як “апельсин”, “приміряй роль”, “день народження” та інші.

Крім цього, на сесію завітала і представник міжнародного екологічного руху “Let’s do it, Ukraine” в Кіровоградській області Євгенія Ткаченко, яка обговорила з депутатами мету роботи руху та способи його популяризації серед молоді.

Під час роботи в комісіях та презентації проектів Молодіжного парламенту учасникам сесії запропонували відзначити День безпечного Інтернету. Важливим досягненням також стала розробка проекту “Дитячий кінозал у Центрі дитячої та юнацької творчості”, метою якого є створення умов доступу учнів до творів національного та світового кіномистецтва, перегляд та обговорення актуальних історичних, науково-пізнавальних фільмів. Вартість проекту оцінюють в суму близько 200 тис. грн.

Як повідомили кореспондентам Голосу Громади координатор Молодіжного парламенту в місті Інна Кошель та керівник міського осередку організації Єгор Ющик, наразі вони планують запропонувати проект на розгляд депутатам Олександрійської міської ради вже на наступній черговій сесії.