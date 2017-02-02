Сьогодні, 2 лютого 2017 року в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості відбулася ІІ-га сесія Молодіжного парламенту м. Олександрія. Вже о 10:00 близько 40 молодих депутатів привітав з початком сесії керівник міського осередку Єгор Ющик, а після цього для учасників провели комунікативний тренінг, спрямований на формування впевненості в собі та ораторського мистецтва. Серед цікавих ігор були такі як “апельсин”, “приміряй роль”, “день народження” та інші.

Читайте також:  Давиденко "окупувала" мікрофон в обласній раді з критикою підвищення зарплат педагогам

Крім цього, на сесію завітала і представник міжнародного екологічного руху “Let’s do it, Ukraine” в Кіровоградській області Євгенія Ткаченко, яка обговорила з депутатами мету роботи руху та способи його популяризації серед молоді.

Під час роботи в комісіях та презентації проектів Молодіжного парламенту учасникам сесії запропонували відзначити День безпечного Інтернету. Важливим досягненням також стала розробка проекту “Дитячий кінозал у Центрі дитячої та юнацької творчості”, метою якого є створення умов доступу учнів до творів національного та світового кіномистецтва, перегляд та обговорення актуальних історичних, науково-пізнавальних фільмів. Вартість проекту оцінюють в суму близько 200 тис. грн.

Читайте також:  З головою Олександрійської РДА тепер можна буде раз на місяць поспілкуватись телефоном

Як повідомили кореспондентам Голосу Громади координатор Молодіжного парламенту в місті Інна Кошель та керівник міського осередку організації Єгор Ющик, наразі вони планують запропонувати проект на розгляд депутатам Олександрійської міської ради вже на наступній черговій сесії.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ