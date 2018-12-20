Депутати схвалили законопроект про протидію булінгу

228 народних депутатів ухвалили законопроект №8584, який визначає поняття «булінг» і вводить адміністративну відповідальність за нього.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Громадське бета.

Відповідно до законопроекту – «булінг», як «моральне, або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення».

Особа, на яку спрямований боулінг може подати скаргу, а освітній омбудсмен матиме право перевіряти інформацію, статистику за заявами про випадки булінгу та відповідну реакцію з боку навчальних закладів.

Тож за боулінг та приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань будуть штрафувати.