Державне значення – новий статус золотого рудника на Кіровоградщині

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Всі 68 рішень Мар’ївської сільради стосовно надання у приватну власність земель, розташованих над Юр’ївським золоторудним родовищем було оскаржено в суді. Лише завдяки втручанню органів прокуратури не було допущено незаконного передання у приватну власність земель, розташованих над Юр’ївським золоторудним родовищем інформує Голос Громади з посиланням на сайт Главком.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України. «Верховний Суд, розглянувши справу в порядку письмового провадження, погодився з доводами прокурора і 5 вересня 2018 року, задовольнив касаційну скаргу прокуратури області, скасувавши рішення судів першої та апеляційної інстанцій, та прийняв нове, яким задовольнив позов про повернення чотирьох земельних ділянок площею 1 га у загальнодержавну власність», — говориться у повідомленні.

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Установлено, що Мар’ївською сільською радою Кіровоградської області усупереч вимогам ст. 58 Кодексу України про надра та ст.ст. 22, 38, 39, 122 Земельного кодексу України було передано у власність 68 громадянам земельні ділянки загальною площею 17 га для індивідуального житлового будівництва, які розташовані за межами населеного пункту над Юр’ївським золоторудним родовищем, що є одним із найперспективніших об’єктів держави для промислової розробки з метою отримання дорогоцінних металів.

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З огляду на вказані порушення законодавства прокурором у судовому порядку оскаржено всі 68 рішень Мар’ївської сільської ради про надання громадянам у власність земель. Прокуратура Кіровоградської області після серії оскаржень в апеляційному та касаційному порядках домоглася ствердного результату, чим запобігла приватизації земель та земельних надр загальнодержавного значення. Юр’ївське родовище знаходиться в 17 км на південь від міста Кіровоград. Вміст золота в рудах цього родовища від десятих часток до 34,5 г/т, а в окремих пробах — до 153,8 г/т.

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