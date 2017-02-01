Дітей з Кіровоградщини усиновлюють жителі США та Аргентини

За минулий 2016 рік на території Кіровоградської області було усиновлено близько сотні дітей. Про це повідомляє сайт Акула з посиланням на заступника начальника Управління державної реєстрації ГТУЮ у Кіровоградській області Раїсу Дайдакулову.

За інформацією посадовиці, 76 дітлахів було всиновлено громадянами України, а 21 – громадянами інших країн. Так, 20 малюків було усиновлено громадянами США, а одна дитина – громадянами Аргентини.

За словами Раїси Дайдакулової, упродовж минулого року на Кіровоградщині всиновили 53 хлопчика та 44 дівчинки.