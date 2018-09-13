Дітям без щеплення неможна буде відвідувати навчальні заклади

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Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки звернулися до обласних адміністрацій з розпорядженням, що дітям, які без щеплення, не можна відвідувати виховні та навчальні заклади. Виняток – медичні протипоказання до вакцинації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства Охорони Здоров’я.

До школи і дитячих садків можуть ходити тільки ті діти, яких прищепили за календарем профілактичних щеплень, або при наявності протипоказання до щеплення. В останньому випадку, потрібна відповідна довідка від комісії фахівців, куди звертаються батьки. У разі підвищення епідемічної ситуації, комісія може заборонити таким дітям відвідувати навчальні заклади. Це відноситься до таких хвороб, як кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерія.

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Не забувайте, що вчасне щеплення, це найкращий захист і запорука здорового майбутнього дитини, родини, країни!

Календар профілактичних щеплень

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