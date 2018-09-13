Дітям без щеплення неможна буде відвідувати навчальні заклади

Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки звернулися до обласних адміністрацій з розпорядженням, що дітям, які без щеплення, не можна відвідувати виховні та навчальні заклади. Виняток – медичні протипоказання до вакцинації.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства Охорони Здоров’я.

До школи і дитячих садків можуть ходити тільки ті діти, яких прищепили за календарем профілактичних щеплень, або при наявності протипоказання до щеплення. В останньому випадку, потрібна відповідна довідка від комісії фахівців, куди звертаються батьки. У разі підвищення епідемічної ситуації, комісія може заборонити таким дітям відвідувати навчальні заклади. Це відноситься до таких хвороб, як кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерія.

Не забувайте, що вчасне щеплення, це найкращий захист і запорука здорового майбутнього дитини, родини, країни!