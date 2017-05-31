Дочку загиблого учасника АТО Дениса Хрієнка привітали з нагоди Дня захисту дітей

Сьогодні, 31 травня, напередодні відзначення Дня захисту дітей, керманичі Олександрійського району привітали маленьку донечку загиблого у березні 2016 року учасника АТО Дениса Хрієнка. Про це повідомляє сайт ОРДА.

До Олександрійської районної державної адміністрації завітали дружина Яніна Хрієнко та маленька Поліна. Заступник голови районної державної адміністрації Олександр Безкровний та директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірина Чемерис вручили дитині солодкий подарунок та квитки до цирку.