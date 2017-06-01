Є такий зовсім невеликий провулок у мікрорайоні 8-ї школи і розташовані у ньому всього 5 дворів. Люди дуже скаржаться на вкрай незадовільне постачання води з вуличної водопровідної мережі.

«Взагалі проблеми з водопостачанням у нашому провулку існували завжди. Принаймні я живу тут з 1986 року; вода тече, коли погано, коли трохи краще, але нормального напору води у трубопроводі в мене вдома не було ніколи. Останнім часом ситуація дуже погіршилась: якщо вранці, або у першій половині дня вода з крана ще ледь тече, то ввечері її часто просто не буває», – говорить жителька одного з будинків провулку Людмила Віталіївна.

Цей провулок йде нагору по схилу від центральної вулиці району Культурної. Від магістрального трубопроводу, який прокладений по Культурній, тече вгору по відгалуженій трубі вода для мешканців провулку В.Голуба. Трубопровід, як запевняють місцеві жителі, прокладений ще у 1976 році, коли забудовувався провулок. Зауважимо: прокладалась труба тоді за кошти самих забудовників, тобто – абонентів міського Водоканалу. Але документів про передачу на обслуговування трубопроводу у теперішньому Водоканалі (тобто олександрійській дільниці ОКВП «Дніпро-Кіровоград») чомусь не збереглося, отож виходить, що цей трубопровід не перебуває на балансі підприємства. Як таке могло статися, ніхто не пояснює…

«Ми нещодавно викликали працівників з Водоканалу, – продовжує пані Людмила. Прийшов представник, поміряв приладом тиск води у мене на кухні, де вода ледь-ледь текла з крана (хоча це був ранок), і сказав, що тиск 1,1 атмосфер при нормі 1. Тобто виходить, що у нас все в порядку! Питаю: «Ну ви ж бачите своїми очима, як насправді! Що нам робити?» А він відповідає: «Вам треба поміняти внутрішній трубопровід у будинку, бо він може бути забитий сміттям». Я кажу, що я вже його поміняла зовсім недавно. А мені на це: «Ну тоді треба вам, мешканцям, поміняти трубу, що проходить по вулиці». Як легко так говорити ! Ну от як ви це собі уявляєте при нинішніх цінах: та лише вартість одного проекту на заміну цих нещасних 100 метрів труби коштує понад 5 тисяч гривень, а матеріали, а робота?! А у нас у провулку, крім мене, живуть три літні жінки-вдови та молода сім`я з двома дітками, у яких мама тяжко хвора і родина не знає, де брати гроші на хіміотерапію та ліки. Хіба ми можемо самотужки осилити цю роботу», – бідкається жінка, звертаючись до автора цього матеріалу і запрошує пройти далі вгору по перевулку до своєї сусідки.

Там справа ще гірша. Бідне, не надто доглянуте подвір`я, тут мешкає самотня, літня, до того ж хвора жінка. Відкриваємо водопровідний краник у дворі, вода ледве тече тоненьким струмочком у велику миску, у якій стоять наповнені пластикові пляшки. «Ось так і живемо, – каже господиня будинку. – Намагаюся тримати хоч невеликий запас води, бо у будь-який час її може не бути»…

«Шура сорок років пропрацювала у медицині, а пенсія у неї – 1050 гривень, – пояснює Людмила. – І в інших наших сусідів статки, самі розумієте, не більші. А нам кажуть: будуйте самі водогін, – гірко посміхається наша співрозмовниця. – Наче знущаються з нас. Але ж ми такі самі абоненти водоканалу, як і інші мешканці більш благополучних районів приватного сектора чи багатоповерхівок і платимо ми за воду по тих же самих тарифах! У які, між іншим, закладено і обслуговування трубопроводів. Платимо, до речі, як за питну воду, але якщо її і отримуємо, то якість води з крана нікудишня: я змушена купувати питну воду у магазині. Казали ми представникам Водоканалу і про це, але у них відповідь одна: «У вас труба по провулку тупикова, далі від вас вона нікуди не йде, отож міняйте її самі і вода також буде краща»…То що ж це за послуги у них такі?! Нікому немає до нас діла, ні Водоканалу, ні міській владі. Одні лише відписки та відмовки», – розводить руками Людмила Віталіївна.

…Здається, тут і справді безвихідна ситуація. Але не стільки у технічному розумінні – щодо маршруту прокладення трубопроводу, скільки в бюрократичному. І жителям цього району не позаздриш: коли можновладці на простих олександрійців махнули рукою у такий скрутний час, то останнім залишається лише співчувати.