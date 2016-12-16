Вчора, 15 грудня 2016 року в Олександрії відбулися громадські слухання, на яких було розглянуто та схвалено громадою два питання: щодо проекту програми економічного і соціального розвитку та проекту бюджету міста Олександрії на 2017 рік.

На слуханнях були присутні 444 олександрійця. Цікавим є те, що кількість відвідувачів на цих слуханнях практично була такою ж, як і на попередніх двох, адже головна умова проведення подібного заходу – це наявність більше 300 присутніх в залі жителів територіальної одиниці. Відомо, що більшість олександрійців, котрі завітали послухати бюджет та програму розвитку міста виявилися працівниками бюджетної сфери міста. Доречі, обличчя багатьох з яких вже знайомі за попередніми слуханнями та деякими іншими заходами, до проведення яких причетна міська влада. Проте наразі питання стоїть в іншому.

Варто зазначити, що практика проведення громадських слухань щодо прийняття бюджету не є поширеною. Адже на слуханнях олександрійці, що голосують “ЗА” чи “ПРОТИ” не ознайомлюються безпосередньо з документами та всіма цифрами, про які частково лише ведеться мова під час слухань. Крім цього, ймовірно, потрібно мати як мінімум економічну освіту для того, щоб так оперативно зважити й проаналізувати всі нюанси розподілення коштів в бюджеті міста, аби одразу ж їх схвалити.

Більше того, питання, винесені учора на розгляд громадськості, сьогодні повинні бути розглянуті на засіданні виконкому та сесії міської ради. І тут парадокс! На розсуд та схвалення громади було внесено одне з найважливіших для нашого міста питань, від прийняття якого буде залежати рівень розвитку Олександрії в майбутньому та рівень забезпеченності кожного олександрійця в 2017 році. Проте депутатам, які вже сьогодні повинні були б обговорити та погодити це важливе рішення, чомусь з “бюджетом” ознайомитися виявилося можливим лише напередодні проведення зазначеного пленарного засідання. Крім того, що за такий період часу неможливо обговорити ба, навіть ознайомитись з цим надважливим документом, свої висновки щодо нього не надала також і профільна “бюджетна” комісія, не говорячи вже про те, що проекти рішень згідно чинного законодавства повинні надаватися та оприлюднюватися на сайті міськради не пізніше, як за 20 днів до їх прийняття. Це саме той термін, за який посадовці повинні ознайомитися, провести детальний аналіз всіх важливих питань, надати можливі пропозиції та внести необхідні доповнення.

Тим самим складається враження, що подібні проекти “схвалюють” лише для гарної картинки “відкритості” міської влади, а також для того, щоб у разі незгоди прийняття чи відкладення зазначеного проекту рішення задля детального його вивчення, була можливість завжди сказати, що “народ вже проголосував “за”, а всі незгодні – то проти громади”.

Доречі, на вчорашніх слуханнях олександрійці, котрі схвалили проект бюджету міста на 2017 рік, “підняли руки” за те, щоб їх заробітні плати залишилися на рівні 1600 грн. Адже Олександрія одна серед багатьох інших міст не передбачила в своєму бюджеті на 2017 рік підвищення мінімальної заробітної плати олександрійців до 3200 грн. на місяць, за що нещодавно проголосували 227 народних обранців під час ухвалення законопроекту щодо змін до деяких законодавчих актів України, який і передбачає з 1-го січня підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн.

Тому залишається дочекатися реакції депутатів і результатів голосування на сьогоднішній сесії, котрі мали майже цілу добу для ознайомлення та прийняття такого досить важливого рішення, від якого вже завтра може змінитися “напрямок руху” нашого міста – “на крок назад” чи, все ж таки, “вперед”.

З повагою до олександрійської громади!