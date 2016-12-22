Кіровоградщина на 8-му місці серед усіх областей України

Таку позицію щодо рейтингу Кіровоградської області озвучив сьогодні, 22 грудня голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко під час звітної прес-конференції. Про це повідомляє кореспондент Голосу Громади.

Так за рівнем соціально-економічного розвитку у 2016 році згідно результатів загальнодержавного моніторингу Кіровоградська область посіла 8 місце серед усіх інших областей України.

Очільник області також зазначив, що цього року до обласного бюджету було залучено на 1 млрд. грн. більше, аніж минулого року. Ці кошти були спрямовані на медицину, освіту та фінансування соціальної сфери.