Постійна комісія Кіровоградської обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій погодила зміни до головного фінансового документу області, збільшивши видаткову частину на 91 млн грн. Про це повідомила прес-служба облради у вівторок, 7 березня.

Видаткова частина бюджету збільшена за рахунок залишкових коштів, які сформувалися станом на 1 січня 2017 року. Більша частина цієї суми (81 млн грн) залишилася від загального фонду бюджету, менша (10 млн грн) — з рахунків спеціального фонду.

Кошти планують направити на виплату зарплатні працівникам педагогічної сфери, відповідно до постанови Кабміну про підвищення посадових окладів вчителям; ремонт навчально-виховних та медичних закладів регіону, на програми з охорони навколишнього середовища.