Крадіжок і шахрайств у місті не меншає: олександрійка напилася “віртуальної” кави на суму 3200 грн

Майнові злочини і зокрема крадіжки переважають у загальній кількості правопорушень останнього тижня. Всього Олександрійський відділ поліції протягом тижня отримав 292 заяви громадян, за якими відкрито 72 кримінальні провадження.

Окремо у цій категорії зловживань слід відзначити шахрайства, пов`язані з продажем-купівлею товарів і послуг через інтернет. Місцева жителька 1982 року народження на популярному в Україні сайті об`яв OLX побачила оголошення про оптовий продаж кави натуральної за ціною, яка здалась для неї дуже привабливою. Жінка тут же, не роздумуючи, перерахувала «продавцю» названу ним суму – майже 3200 гривень, але товар досі так і не отримала. На телефонні дзвінки надавач об`яви не відповідає.

Інший схожий випадок стався з 19-річною олександрійкою, яка на цьому ж сайті знайшла оголошення стосовно здачі в оренду квартири в нашому місті теж за нібито гарною ціною. Згідно з умовами власника оголошення, дівчина відправила на вказаний банківський рахунок передоплату за оренду житла – 500 гривень, після чого зв`язок з так званим орендодавцем відразу ж був втрачений. В результаті – ні квартири, ні грошей.

Тут відразу хочеться зауважити. Той, хто коли-небудь користувався цим відомим сайтом об`яв, міг бачити: як тільки на сайті у переписці покупця і продавця з`являється слово «передоплата», чи вказуються реквізити банківської картки, відразу ж автоматично випливає вікно з текстовим застереженням від OLX: «За жодних обставин не робіть передоплат. Розрахунки ведіть тільки при особистій зустрічі, або після фактичного отримання товару». Але на жаль, люди часто нехтують цим застереженням, повністю довіряючись абсолютно невідомим їм особам…

За даними фактами міською поліцією були відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального Кодексу України «Шахрайство», яка передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

Також минулого тижня до поліції звернулась медична сестра міської лікарні, у якої вкрали гаманець з двома банківськими картками та грошима у сумі 1200 гривень прямо з її робочого кабінету. Крім того, у заявах потерпілих від нечистих на руку осіб фігурують перфоратор, викрадений в олександрійця з підсобного приміщення; зниклий телефон у іншого чоловіка під час розпиття ним спиртних напоїв в одному з розважальних закладів; автомобільна магнітола та документи, вкрадені з автомобіля, до якого злодій підібрав ключі; зварювальний апарат, винесений злодіями з приватного гаража.

А ще дві квартирні крадіжки. Про одну з них повідомила жінка 1968 року народження. Шляхом підбору ключа до її квартири у Заводському мікрорайоні вдень проникли злодії і винесли звідти ноутбук, золотий ланцюжок , золотий перстень. У такий же спосіб злодії проникли до квартири іншої олександрійки, звідки винесли нетбук та мобільний телефон.

Ось такий, далеко не повний, перелік кримінальних подій тижня, підготовлений «Голосом громади» за інформацією, наданою інспектором Олександрійського відділу поліції Оксаною Михно.