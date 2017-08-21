Купувати з Nova Poshta Shopping та Visa тепер дешевше

«Нова пошта Інтернешнл» разом з Visa пропонують клієнтам вигідний шопінг в закордонних інтернет-магазинах.

Про це повідомляється на сайті «Нової пошти».

Той, хто замовить товар через сервіс Nova Poshta Shopping , оплатить його карткою Visa та зареєструється на платформі npshoppping.com, отримає знижку в розмірі вартості доставки за 1 кг.

Користувачі Nova Poshta Shopping мають змогу здійснювати покупки в онлайн-магазинах США (Amazon, eBay, 6pm та інші), Великобританії, Німеччини, Польщі та Італії.

Скористатись акційною пропозицією можна з 21-го серпня по 15-те жовтня.

Більше інформації можна знайти на сайтах https://npshopping.com та www.visa.com.ua.