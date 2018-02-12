Майже дві з половиною години рятувальники в Головківці гасили пожежу

Цими вихідними в Головківці Олександрійського району пожежники гасили пожежу.

Так у суботу, 10 лютого, о 18:26 дев’яти рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія довелося виїзджати на ліквідацію пожежі приватного житлового будинку на вул. Центральній с. Головківка. На місці події було встановлено, що горить 48 м2 покрівлі житлового будинку.

Лише за дві з половиною години – о 20:56, пожежу вдалося повністю ліквідувати. Загиблих та травмованих немає. Причини встановлюються.