Попри попередження про небезпеку, в Олександрії рибалки вийшли на лід

Вчора, 11 лютого, місцеві рибалки продовжили сезон зимової риболовлі навіть, не дивлячись на доволі весняні погодні умови та коливання температури на стовпчику термометра від 0 градусів за Цельсієм до +2.

Так кореспондентами Голосу Громади на річці Березівка в районі КСК “Ніка” були помічені близько десяти любителів зимової рибалки. Чоловіки, особливо не переймаючись технікою безпеки, розмістили свої риболовні приладдя та протягом дня рибалили на тонкій кризі.

Задля попередження громадян про можливі наслідки нехтування правилами безпеки на кризі, рятувальники Кіровоградської області досить часто проводять роз’яснювальну роботу в населених пунктах області.