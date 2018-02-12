Попри попередження про небезпеку, в Олександрії рибалки вийшли на лід

Вчора, 11 лютого, місцеві рибалки продовжили сезон зимової риболовлі навіть, не дивлячись на доволі весняні погодні умови та коливання температури на стовпчику термометра від 0 градусів за Цельсієм до +2.
Так кореспондентами Голосу Громади на річці Березівка в районі КСК “Ніка” були помічені близько десяти любителів зимової рибалки. Чоловіки, особливо не переймаючись технікою безпеки, розмістили свої риболовні приладдя та протягом дня рибалили на тонкій кризі.
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Задля попередження громадян про можливі наслідки нехтування правилами безпеки на кризі, рятувальники Кіровоградської області досить часто проводять роз’яснювальну роботу в населених пунктах області.