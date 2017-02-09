Сьогодні, 9 лютого 2017 року чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради не обійшлося без “гарячих промов”.

Цього разу слово мав міський голова Степан Цапюк. Вже раніше в міських ЗМІ повідомлялося про ситуацію з котельнями в Олександрії. Саме ця тема і стала черговим “яблуком розбрату” між ним та обласною владою.

За словами Цапюка, прискіплива увага до температурного режиму в школах є не доцільною і міська влада має намір “скаржитися на скарги” президенту, прем’єр-міністру та міністру освіти. Адже саме через незадовільну роботу котелень до Олександрії і приїхала перевірка та було відкрито провадження прокуратурою.

Не скупився міський голова і на критику безпосередньо голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка.

“Хочу пояснити президенту, що я маю стаж роботи міським головою, і яким би не був президент, він швидко втрачає рейтинг саме через таких керівників областей”, – зазначив у своєму коментарі міський голова.

Крім цього, Цапюк прокоментував і новину про те, що Сергій Кузьменко зайняв 3 місце серед керівників областей в Україні. Зокрема, посадовець порадив міським ЗМІ запитати у жителів Олександрії, чи стало їм жити краще.

“Обласна влада на місцях не робить нічого, фінансові ресурси не направляє на благо жителів Кіровоградщини”, – сказав Цапюк.

Але є в місті і позитивні зрушення, які наче б то стали можливими лише за безпосереднього керівництва власне Степана Кириловича. За його словами, Олександрія може похвалитися безкоштовним лікуванням дітей, вагітних жінок, реформою освіти (адже в школах, як вважає посадовець, немає “поборів” і відбуваються ремонти), транспортною реформою та реформою охорони здоров’я.

Взагалі за виступом міського голови можна подумати, що без нього навряд чи місто “жило і процвітало”. Щоправда, буквально минулого разу під час засідання виконавчого комітету перший заступник міського голови Людмила Давиденко зазначила, що “чиновникам не треба піаритись – люди і так самі все зрозуміють”. Та мабуть, щоб вони розуміли саме “так як треба”, посадовці вкотре використовують час засідання виконкому задля просування власних інтересів.