Михайло Сулятицький залишає Олександрію. Відновлена ним віра у «Віра-Сервіс Інтермаш» залишається

Генеральний директор підприємства «Завод підйомно-транспортного обладнання «Віра-Сервіс Інтермаш» Михайло Сулятицький залишає посаду – про це стало відомо «Голосу Громади». За високі показники роботи заводу, продуктивну працю та добросовісне виконання своїх обов’язків власник заводу запропонував йому нову роботу на одному з машинобудівних підприємств у Києві.

…Хто з нас не знає, що таке «Віра-сервіс»? Цю назву, яка спочатку здавалася незвичною і дещо дивною, багато років тому отримало підприємство-«спадкоємець» місцевого гіганта радянського машинобудування – заводу Підйомно-транспортного обладнання. З часом ця коротка і звучна назва стала невіддільною від імені та історії Олександрії, її своєрідним яскравим брендом.

Втім, той отриманий «спадок» тоді був важким і не надто радісним, а історія становлення нинішнього підприємства – складною. Пригадаймо буремні дев`яності, коли на раніше славетному ПТО з`явилися перші борги із заробітної плати, котрі потім росли, як снігова лавина. Розриви давніх виробничих зв`язків, відсутність замовлень, безробіття, масові звільнення працівників. За всім цим неминуче настала справжня розруха заводу з усіма її «принадами». І так тривало не лише у 90-і роки, а й заповзло далеко у двотисячні: не допомагали ні зміни керівництв підприємства, ні судові позови до нього за невиплату зарплат. Здавалося, виходу немає – повна безнадія і зневіра. Отож коли у вересні 2012 року стало відомо про новопризначеного генерального директора підприємства, людини нової у нашому місті , здається, мало хто з олександрійців сприйняв це всерйоз: на той час підприємство з дебіторськими боргами, сума яких «зашкалювала» за шість цифр, не давало вже жодних підстав для оптимізму і врятувати його могло хіба що тільки диво.

Але як виявилося, новий керівник Михайло Сулятицький та підібрана ним команда спеціалістів на диво і не сподівалися. Вони просто засукали рукави і взялися за діло, поступово, крок за кроком, повертаючи втрачену довіру людей до традицій місцевого виробництва. І зараз можна цілком впевнено говорити, що їм це вдалося.

Аби зробити такий собі проміжний підсумок цього шестирічного поступу вперед, кореспонденти «Голосу Громади» зустрілися з гендиректором і поставили йому декілька запитань.

– Михайле Михайловичу, очолюваному вами колективу вдалося вивести підприємство з кризового застою та запустити його в активну й потужну роботу. З якими здобутками залишаєте завод?

– Мабуть, передусім слід сказати, що підприємство наразі налічує близько 200 робочих місць, працівники отримують зарплату в середньому 7 тисяч гривень, що досить непогано для Олександрії. Завод працює з плюсовим дебетом, має замовлення та перспективи на майбутнє, відтак колектив відчуває стабільність і впевненість.

– Давайте пригадаємо найважливіші напрацювання заводу за означений період.

– Якщо коротко, за 6 років цілеспрямованої роботи завод експортував велику кількість виготовленої продукції до Азербайджану, Узбекистану, Грузії та Білорусії. Важливим є те, що «Віра-Сервіс Інтермаш» здійснює весь цикл виробництва: від розробки й проектування до повного завершення виробу, а також післяпродажне обслуговування з установки, ремонту, налаштування вантажопідйомних кранів та інших своїх виробів. Окремо варто згадати про транспортування трьох виготовлених нами великотоннажних кранів до Грузії у логістичний центр на освоєння торгової дороги з Китаю в Європу через Туреччину, ще в давній історії відомої, як «Великий шовковий шлях», але нової для сучасної України. Наразі поставлені туди крани вже здійснюють перевантаження вантажів. Цей проект є важливим не лише для олександрійського заводу, а й для економіки всієї держави.

– Нині «Віра-Сервіс Інтермаш» входить до еліти кранобудівників на такому ж рівні, як наприклад, Харківський підйомно-транспортний завод, тісно співпрацює з стратегічними підприємствами ПрАТ«Укрзалізниця», ООО «Мет Інвест Груп», ПАТ «Запоріжсталь», «ММК Ілліча» тощо. У чому секрет успіху?

– Передусім у тому, що продукція компанії здобула прихильність замовників не лише в Україні, а й далеко за її межами завдяки коротким термінам виготовлення, високій якості та достатньо низькій ціні. До речі, в найближчих планах заводу – збільшення чисельності працівників та обсягів виконання замовлень. Отож я залишаю «Віра-Сервіс Інтермаш» зі спокійною душею.

То виходить, «Мавр зробив свою справу – Мавр може піти» і до олександрійського заводу він вже не матиме жодного відношення? Є цілком обґрунтовані сподівання, що це не так. Очоливши в столиці нову посаду керівника одного з підприємств машинобудування та паралельно – ведення питань у напрямку машинобудування холдингу з розвитку промислових підприємств, перед керівником відкриваються можливості для росту машинобудування взагалі і зокрема – заводу «Віра-Сервіс Інтермаш», яким і надалі він продовжить курувати. Принаймні на це розраховує Михайло Сулятицький.

Примітка: про що змовчав співрозмовник.Починаючи з 2015 року він, крім своєї виробничої «іпостасі», відомий в Олександрії, як депутат міської ради від місцевої організації БПП «Солідарність». Завдяки депутатству, тісно співпрацюючи з господарськими та громадськими керівниками, йому вдалося виконати цілий ряд запитів олександрійців у водопостачанні, благоустрою, озелененні міста, забезпеченні дитячими майданчиками його дворів тощо. Але депутат-гендиректор не надто охоче про це згадує: «Що зроблено – то зроблено. Ми виконували роботу не для «галочки» у звіті, а для людей», каже він. До речі, переїзд до Києва не стане на заваді Михайлу Сулятицькому продовжувати депутатську діяльність в Олександрії.

Отож «Голос Громади» бажає чинному депутату Олександрійської міської ради, талановитому керівнику та гарній людині (так відгукуються про нього жителі міста, знайомі та друзі) оптимізму, успіхів, натхнення, сили, енергії та нових звершень у професійній діяльності.