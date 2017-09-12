На Кіровоградщині 26-річний чоловік вбив свого родича

Цими вихідними до Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що за місцем проживання він виявив труп свого родича.

Про це повідомляється на сайті ГУНП в Кіровоградській області.

«За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група. Оглянувши помешкання, правоохоронці виявили тіло 51-річного чоловіка. Провівши низку оперативних заходів, працівники поліції встановили причетність до скоєння злочину пасинка потерпілого. Як з’ясувалося, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. Старший, нібито, почав грубо висловлюватися у бік матері молодшого. Той схопив табуретку і завдав нею «кривднику» численних ударів в область голови. Після скоєного зловмисник пішов до одного з місцевих кафе, а через деякий час вирішив повернутися до помешкання. Чоловік не очікував, що тілесні ушкодження призведуть до смерті потерпілого, тож правоохоронцям повідомив, що прийшов навідати родича і виявив його бездиханне тіло. Однак поліцейські швидко встановили причетність 26-річного кропивничанина до травмування місцевого жителя та справжні обставини злочину», – повідомив т.в.о. начальника Кропивницького відділу поліції Дмитро Кравченко.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.