Літо 2017 стало рекордним щодо оформлення закордонного паспорта

Влітку 2017 року до підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області звернулись з бажанням оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон 19632 особи, що вдвічі більше, ніж в цей період 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба УДМС у Кіровоградській області.

Попит на документи для виїзду зростає в період відпусток. Так, з початку року заяв для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подали 37 636 громадян, з них за літній період – більше 19 тисяч. Причиною збільшення кількості бажаючих подорожувати є також безвізовий режим України з ЄС.

Паспорт для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, який містить електронний чіп із біометричними даними власника документу, можна оформити в апараті УДМС та 24 територіальних підрозділах у районах області незалежно від реєстрації місця проживання. Біометричний закордонний паспорт дає право подорожувати без віз всіма країнами ЄС, за винятком Великобританії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які не входять до Євросоюзу.