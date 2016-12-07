26-річний мешканець Кропивницького “продавав” автотранспорт, запчастини та комплектуючі до них за ціною, суттєво нижчою за ринкову.

Як інформує прес-служба відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області, хлопець вів активну переписку з людьми, які виявили бажання придбати товари. Після отримання на банківську картку часткової або повної оплати «за замовлення», шахрай припиняв спілкування з покупцями, не виконавши свої зобов’язання.

На «фейкові» оголошення загалом відгукнулися 17 осіб із різних областей України, які позбулися близько 20 тисяч гривень, не отримавши покупок. Чужі кошти шахрай використовував на власний розсуд.

Зловмиснику оголошено повідомлення про підозру. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.