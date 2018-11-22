На Кіровоградщині потребують понад 30 спеціалістів державної служби різних рангів та рівнів посад

Роботодавці області потребують 33 спеціалістів державної служби різних рангів та рівнів посад. Зокрема, їх готові взяти на роботу Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького, Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кропивницької області, управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації, Олександрійське управління державної казначейської служби та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кропивниччини готові платити від «мінімалки» (3723 грн.) до 9,8 тис. гривень.

Наприклад, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького пропонує інспектору комітету 4057 гривень на місяць. У той же час, Управління соціального захисту населення Маловисківської районної державної адміністрації запрошує спеціаліста державної служби з оплатою праці 6300 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади, стажу роботи, категорією посади державною служби та необхідним рівнем освіти.

Актуальними є вакансії для держслужбовців у Олександрійському, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському, Долинському, Кропивницькому, Маловисківському, Новомиргородському, та Світловодському районах Кропивницької області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кропивницького обласного центру зайнятості.