Сьогодні, 27 березня 2017 року під час апаратної наради очільник області Сергій Кузьменко розповів щодо планів збільшення рівня зарплатні. Так, за інформацією посадовця підвищення “мінімалки” до 3200 гривень не є найвищою межею для Кіровоградської області, адже щороку заробітна плата на Кіровоградщині зростає. Дане питання також обговорювалося і в рамках Ради регіонального розвитку за участю Президента.

Крім цього, Сергій Кузьменко повідомив, що “планка” зарплатні для галузі сільського господарства може становити до 5000 гривень.