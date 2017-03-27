Сьогодні, 27 березня на апаратній нараді голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко зауважив, що в області почастішала випадки «прибирання» полів за допомогою сірників.

Так, замість того, щоб прибирати залишки рослинності на своїх ділянках, недобросовісні фермери просто їх підпалюють, не дивлячись на шкоду якості не лише чорнозему, але і загальній пожежній безпеці на місцевості.

Крім цього, Сергій Кузьменко поставив до відома підрозділи ДСНС в області та дав доручення запобігати таким випадкам та за можливості притягувати винних до відповідальності.