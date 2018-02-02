На Кіровоградщині представили роботу оновленої служби “102”

Сьогодні, 2 лютого, в обласному центрі представили роботу оновленої служби “102” та ситуаційного центру.

Розповів про передумови реорганізації служби начальник ГУНП у Кіровоградській області Сергій Кондрашенко, коротко також ознайомивши присутніх із функціями та завданнями підрозділів та особливостями їх роботи.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кірвоградській області.

На захід завітали голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та представники міської влади. Сергій Кондрашенко розповів, що наразі працівники кол-центру поліції приймають виклики з усієї області: “Якщо по місту за добу надходило від 400 до 500 звернень, то з усієї області – приблизно від 700 і до 1200 звернень. На свята, зрозуміло, громадяни звертаються до поліції, ще частіше. Враховуючи ситуацію та зважаючи на нарікання людей, які вимушені були чекати своєї черги у з’єднанні, телефонуючи за номером «102», ми звернулися до керівництва Нацполіції України щодо реорганізації кол-центру «102», а саме – введення додаткових посад, закупівлі необхідного технічного оснащення та створення всіх умов, потрібних для нормальної роботи людей”, – говорить начальник головного управління поліції.

Зараз в кол-центрі працює вже 8 операторів проти 4-х до реорганізації. За добу оператори приймать близько 800-900 викликів від громадян. Отриманні повідомленні реєструються в електронну картку та зразу ж передаються диспетчерові, який направляє одразу наряд поліції на місце події.

Наразі триває конкурс на вакантні посади операторів кол-центру «102». Заплановано доукомплектування підрозділу ще 16 працівниками.

Під час презентації кол-центру поліції голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко особисто протестував його роботу, зателефонувавши за номером «102», переконавшись в оперативності прийняття звернень від громадян.