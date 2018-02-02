Реорганізація та осучаснення: у Кропивницькому відбулась звітна прес-конференція керівництва обласного центру зайнятості

Про ситуацію на ринку праці Кіровоградщини та основні напрями й пріоритети діяльності у 2018 році розповів сьогодні, 02 лютого, під час звітної прес-конференції, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Богдан Стоян.

«У 2017 році кількість безробітних осіб зменшилась на 8,2 % у порівнянні з 2016 роком, та становила 46,8 тисяч осіб. Працевлаштовано 21,1 тисяч осіб, з них до набуття статусу безробітного 5666 осіб (26,8 %) та 15,1 тисяч безробітних. Станом на 1 січня 2018 року кількість зареєстрованих безробітних становить 17,4 тисяч осіб. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році склав в цілому по області 32,2%», – зазначив Б. Стоян.

У Кіровоградській області допомогу по безробіттю у 2017 році отримали 35 613 громадян. У той же час роботодавці пропонували 30,1 тисячі вакансій. 58,1% з них – робітничі професії, 24,6% – службовці, 17,3% – вакансії для осіб які не мають кваліфікації.

За словами Б. Стояна, середній розмір заробітної плати у вакансіях протягом 2017 року становив 3,6 тис. грн (у 2016 році – 2,0 тис. грн) У 65,9% вакансій розмір заробітної плати був вище мінімальної.

Серед іншого, 2017 рік знаменувався запровадженням Державною службою зайнятості сучасних сервісів: електронної черги для безробітних, послуги відео-резюме та онлайн-співбесіди безробітних з роботодавцями, відео-вакансій та відео-презентацій підприємств і т.д. Крім того по всій Україні розпочала роботу «гаряча лінія» Державної служби зайнятості: відтепер, за номером 0-800-50-99-66 можна дізнатись інформацію про повний перелік послуг служби зайнятості, поставити питання реєстрації у центрах зайнятості тощо.

Серед основних пріоритетів та завдань служби зайнятості на 2018 рік, заступник директор Кіровоградського обласного центру зайнятості виділив декілька важливих напрямків:

реорганізації центрів зайнятості та перетворення їх у сервісні майданчики з надання широкого спектру соціальних послуг;

удосконалення профорієнтаційної роботи;

профілювання безробітних для попередження ризиків довготривалого безробіття;

запровадження соціального супроводу за підходом кейс-менеджменту;

робота в ОТГ, надання соціальних послуг мешканцям громад.

«Служба зайнятості і надалі буде відкритою для всіх. Щороку ми стаємо усе більш сучасними та ефективними. Зважаючи на це, центри зайнятості Кіровоградщини будуть покращувати свої сервіси і забезпечувати гідною роботою кожного мешканця області, який шукає роботу», – зауважив у підсумку прес-конференції Б. Стоян.