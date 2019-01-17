На Кіровоградщині розпочався суд над водієм, що причетний до ДТП з 4 загиблими, серед яких діти

8

Нещодавно у Знам`янському міськрайонному суді почали розгляд справи відносно смертельної ДТП з 4-ма загиблими поблизу села Суботці Знам’янського району.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

36-річному підозрюваному, водієві «Volkswagen Touareg», інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Читайте також:  До 80-річчя Кіровоградської області відкрили історичну виставку (ФОТО)

Відносно даної справи провели попереднє слухання та почали розгляд обвинувального акту. Наступне слухання у справі сплановане на 23 січня.

Нагадаємо, ДТП сталася 12 травня 2018 року. Унаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів «Toyota» та «Volkswagen» загинули чотири людини, серед яких діти 2014 та 2015 р.н., що знаходились в автомобілі «Toyota Highlander». Ще дві особи з автомобіля «Volkswagen Touareg» – водій та пасажир, а також жінка пасажир з авто «Toyota», зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

Читайте також:  На автошляхах Кіровоградщини зняли обмеження руху для транспортних засобів

Якщо суд доведе вину 36-річного водія, то останньому загрожує до 10 років позбавлення волі.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ