На Кіровоградщині викрили чоловіка, який зберігав вдома гранату

До поліції надійшов виклик, що у власному помешканні 29-річний чоловік зберігає заборонені предмети. У ході перевірки даної інформації, було встановлено, що непрацюючий житель Кіровоградщини у себе вдома дійсно зберігає металевий предмет, зовні схожий на корпус від ручної гранати марки РГД-5, та окремо запал до неї.

Про це повідомляє ГУНП в Кіровоградській області.

Предмет направлений на експертизу. Якщо буде встановлено, що боєприпас справжній, то за ці дії чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».