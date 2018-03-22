Кіровоградщина посідає перше місце в рейтингу прозорості і відкритості органів влади

У рейтингу прозорості органів влади за підсумками досліджень за 2017 рік наша область посіла перше місце. До трійки рейтингу також увійшли Харківська і Запорізька області. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Кіровоградської обласної ради

Аналіз проводився в рамках реалізації проекту «Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів», що реалізовувався словацькою недержавною неприбутковою організацією INEKO та українським аналітичним центром МЦПД.

Дослідження проводилося за такими напрямками, як: інформаційна політика, складання бюджету, державні закупівлі, розпорядження майном, соціальні послуги, кадрова політика, професійна етика та конфлікт інтересів, участь громадян, медіа.