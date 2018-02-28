На Кіровоградщині зафіксовано вже 23 випадки кору

Таку цифру оприлюднив на своєму сайті Кіровоградський обласний лабораторний центр станом на 27 лютого.

Серед хворих – 11 дітей та підлітків до 17 років. 15 осіб не мали профілактичних щеплень від кору, 7 – ро отримали тільки по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень. В усіх випадках захворювання протікало в легкій формі.

Крім цього, в Долинському районі зареєстроване групове вогнище кору у побуті.