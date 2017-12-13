На Кіровоградщині затримали працівника поліції за вимагання та отримання хабара

Старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з територіальних відділів поліції було викрито у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Працівник поліції вимагав у мешканця регіону кошти у сумі 10 тис грн за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Як повідомляє відомство, під час огляду місця події у затриманого виявлено кошти та технічний пристрій, що може використовуватись для катувань, відомий як «моторола».

Працівника поліції затримано, наразі вирішується питання про оголошення підозри.