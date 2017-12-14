Захоплююче та казкове новорічне свято для дітей з обмеженими фізичними можливостями влаштували вчора, 13 грудня, в Олександрійському районному будинку культури.

Справжню казку, де добро перемагає зло показали дітям, котрих завітало на свято близько тридцяти осіб. Малеча із задоволенням не лише переглядала, а й також взяла участь у казковому дійстві. Новорічна атмосфера в залі, привітні та веселі казкові персонажі не могли не порадувати маленьких мешканців Олександрійщини, котрі в гарному настрої по завершенні новорічного ранку, залишили РБК.

Проведення новорічного свята для діток стало можиливим завдяки ініціативі організації “Віра” та керівництву Олександрійського районного будинку культури.