На Олександрійщині у Попельнастівській громаді відкрили культурно-освітній центр «Толока»

Днями, у с. Попельнасте відбулося урочисте відкриття культурно-освітнього центру «Толока». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Попельнастівський сільський голова Олег Волянський підтримав ідею вчителя, журналіста та лауреата обласної краєзнавчої премії імені Ястребова Валерія Жванка про відкриття даного закладу.

Для функціонування майбутнього культурно-освітнього центру обрали старовинну будівлю 1908 року. Протягом останніх 17 років вона пустувала і почала руйнуватися. У березні 2017 року на сесії Попельнастівської сільської ради прийняли рішення про розміщення в цьому приміщенні культурно-освітнього центру «Толока».

За задумом ініціаторів створення культурно-освітнього центру в ньому повинні розміститися музей, галерея, кінозал, бібліотека та квест-кімната.

На офіційному відкриті культурно-освітнього центру «Толока» були присутні перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль і голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, Попельнастівський сільський голова Олег Волянський, які вітали попельнастівців з визначною подією та наголосили на важливості та необхідності функціонування подібного закладу у сільській місцевості.

У виставкових залах центру, відвідувачів цікавили старі пожовклі від давності фотографії колишніх жителів села, світлини із зображенням елементів національного одягу земляків, побут. Цікавість викликали предмети тодішнього інтер’єру попельнастівців — старовинні дерев’яні комод та стільці із фігурним різьбленням. А в галереї відвідувачі впізнавали на картинах сучасні мальовничі краєвиди Попельнастого.

Гості із задоволенням роздивлялися експонати, від яких віяло давниною, мали змогу доторкнутись пам’яток історії рукою та сфотографуватися біля них на згадку.