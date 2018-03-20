На Олександрійщині зловмисник вдерся до помешкання, побив господаря та виніс майно

На Олександрійщині затримали зловмисника, який вдерся до помешкання потерпілого, застосовуючи фізичне насилля, заволодів плазмовим телевізором і ТВ-тюнером.

Інформацію про це повідомили у секторі комунікації поліції Кіровоградської області за матеріалами Олександрійського районного відділення Олександрійського відділу поліції Кіровоградської області.

Заява про пограбування надійшла до Олександрійського районного відділення поліції від 34-річного місцевого мешканця. У ході проведення розшукових заходів поліцейські викрили 21-річного мешканця іншого населеного пункту, раніше судимого за аналогічне кримінальне правопорушення.

Наразі майно вилучено та повернуто потерпілому, а зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років. Слідство триває.