Вперше в Олександрії відбудеться персональна виставка Олександра Охапкіна

Усіх бажаючих запрошують відвідати персональну виставку заслуженого художника України, іконописця Олександра Охапкіна «Дзвонять дзвони Великодні», котра відкриється 22 березня о 12:00.

Інформацію опубліковано на сторінці у фейсбук Олександрійської центральної міської бібліотеки.

Творчі роботи, а це сімнадцять ікон, написаних до Великодня, художник представить в арт-холі бібліотеки ім. О.Пушкіна за адресою вул. Г.Усика, 41 (колишня Червоноармійська).

Триватиме виставка до 15 квітня за наступним графіком: з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00 та у суботу-неділю з 10:00 до 18:00 години.

Вхід вільний.