На вихідних олександрійські надзвичайники гасили сміття та суху траву. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області. Так в неділю, 18 червня 2017 року рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії ліквідували загоряння сміття та трави на площі 300 м2, яке виникло о 15:40 поблизу с. Морозівка Олександрійського району.

Крім цього, рятувальники застерігають: на даний час на території Кіровоградської області спостерігається високий рівень пожежної небезпеки у зв’язку із спекотною та сухою погодою. Служба порятунку закликає дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай відповідальними!