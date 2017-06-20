Напередодні професійного свята працівників сфери державного управління – Дня державної служби України, який святкують 23 червня, стали відомі результати обласного туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, впевнену перемогу у якому здобули одразу двоє держслужбовців Олександрійської районної державної адміністрації. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

За висновками організаційного комітету з проведення 2-го туру конкурсу завідувач сектору фінансів соціального захисту населення бюджетного відділу фінансового управління Олександрійської РДА Ілона Агафонова зайняла перше місце в номінації “Кращий керівник”. Разом з тим, провідний спеціаліст відділу доходів та фінансових галузей виробничої сфери фінансового управління РДА Богдан Панченко посів перше місце в номінації “Кращий спеціаліст”.

Відзначать же переможців грамотами Олександрійської райдержаадміністрації та районної ради, разом з тим переможці отримають грошові винагороди. Все дійство відбудеться під час урочистостей з нагоди Дня державноїслужби.