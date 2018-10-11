На виконкомі: міський голова незадоволений державним законом і стихійною торгівлею на нових лавках скверу

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні, 11 жовтня, ухвалив рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, якою забезпечує приватне підприємство «Каярд-Україна» – «Каярд-Богданівка» населення та бюджетні установи міста. Після голосування міський голова Степан Цапюк, прокоментував Закон про державне і приватне партнерство, на підставі якого в місті діє дана компанія і зазначив причини, котрі на його думку, змушують не працювати цей закон.

«Скрізь у світі інвестор, вкладаючи кошти в технології енергозаміщення, укладає договір про співпрацю на 15-25 років і на період окупності капіталовкладень ціна теплової енергії залишається фіксованою, – пояснив мер свою точку зору. – Після цього періоду укладається угода на постачання тепла за договірною рентабельністю. А наш законодавець робить тупо по іншому: вартість тепла – 90 відсотків від вартості газу і все. В чому недолік такого закону – коли працюють з інвестором, то домовляються: ти запроваджуєш енергозамінюючі технології, але ти ще й проводиш утеплення приміщень, щоб держава економила свої кошти. А в нашій ситуації з фіксованою ціною постачальнику тепла не вигідно робити утеплення опалюваних приміщень, адже він зацікавлений якомога більше продавати тепла. Постачальник не винний – він побудував свої установки, дає тепло і діє в руслі закону, але цей закон не вигідний нам. Держава, приймаючи його на користь підприємців, не подумала, як регулювати власні витрати. В усьому світі закон про приватне партнерство ефективно працює, а у нас таке регулювання чомусь зветься «неправомірна вигода».

Варто нагадати, дане підприємство опалює в Олександрії автономними твердопаливними котельнями дві лікарні, заклади освіти, гуртожиток сільськогосподарського технікуму і один житловий будинок. Виконком фактично вимушений був прийняти запропонований інвестором тариф без обговорення, бо як зауважив міський голова С. Цапюк, «Якщо ми не ухвалимо рішення про встановлення тарифу на тепло, то закон дозволяє підприємству автоматично його встановити».

Отже, виходить, що намагаючись зменшити витрати на опалення бюджетної сфери шляхом співпраці з приватною компанією міська влада насправді дедалі більше потрапляє під її тарифну залежність і винне у цьому – виключно державне законодавство?

Ще про один причинно-наслідковий зв’язок у ланцюжку «закон – порядок – безпека громадян» йшлося на засіданні виконкому. «Ми закінчили реконструкцію площі Попова і є одна проблема: на лавках скверу жителі міста стихійно торгують сільгосппродукцією, – сказав у ході засідання С. Цапюк. – Я запитав у них, чому вони не йдуть на ринок «Айсберг»? Всі в один голос скаржаться, що там скажені побори за торгівлю і зневажливе ставлення до підприємців. Крім того, мешканці прилеглих територій виступають за те, щоб взагалі знести цей ринок і розширити сквер. Я доручаю управлінню економіки та управлінню приватизації запросити до співбесіди керівництво ринку, аби у термін до кінця поточного тижня з`ясувати, наскільки справедливі претензії людей щодо зневаги до них і завищених тарифів. Бо є підозри, що підприємці нас просто дурять: їм так вигідніше – торгувати з лавочок».

А член виконкому Віталій Заріцький нагадав присутнім просту і відому річ: згідно з чинними нормами санітарії, торгувати харчовими продуктами за межами ринку взагалі заборонено. Отож члени виконкому зійшлися на тому, що тут вже пряме запитання виникає до діяльності міського підрозділу Держпродспоживслужби. Відтак міський голова дав ще одне протокольне доручення управлінню економіки звернутися до даного контролюючого органу стосовно його роботи у законодавчому полі, оскільки така бездіяльність Держпродспоживслужби ставить під загрозу здоров`я жителів міста.

Також у ході засідання виконкому присутні ухвалили Положення про проведення XVIII спортивних ігор молоді Олександрії у 2018-2019 навчальному році; винесли рішення про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та його прогнозу на 2010-2021 роки; розглянули питання оренди майна і землі територіальної громади; за пропозицією головного лікаря міської стоматологічної поліклініки Т.Пиркової відповідним рішенням ввели в дію додаткові зуботехнічні роботи для населення у цьому комунальному лікувальному закладі та затвердили на них прейскурант цін.